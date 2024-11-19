Российские войска ПВО отразили воздушную атаку на Брянск
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Российские войска ПВО отразили воздушную атаку на территорию Брянской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ. В результате никто не пострадал, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. БпЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он и добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
А в Курской области жертвой украинского беспилотника стал мирный житель. Мужчина находился в легковом автомобиле, который попал в прицел вражеского БПЛА. Это далеко не первая атака боевиков киевского режима на гражданский транспорт. В Ростовской области ВСУ ударили по «Газели», пострадал водитель.
Vk / Минобороны России