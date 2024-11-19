Российские войска ПВО отразили воздушную атаку на Брянск

Российские войска ПВО отразили воздушную атаку на территорию Брянской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ. В результате никто не пострадал, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. БпЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он и добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.