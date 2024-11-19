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18 ноября, 23:57

Водитель «Газели» пострадал при падении БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) активно отражают воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Около полуночи военнослужащие успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Таганрога, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Ещё один беспилотник упал на трассе в Белокалитвинском районе, вызвав взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», который остановился в это время на отдых. Пострадавший житель Волгограда сейчас находится в районной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю
Мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю

А в ночь с 17 на 18 ноября над территорией России было сбито 59 вражеских БПЛА. Два дрона были уничтожены над территорией Московской области. Также ПВО работало в Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областях.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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