Почти шесть десятков беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России

Средства ПВО сорвали массовую попытку атаки ВСУ нанести удар по инфраструктуре российских регионов. По данным Минобороны РФ, в течение ночи было уничтожено 59 вражеских объектов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области», — рассказали в оборонном ведомстве.