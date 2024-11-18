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Регион
18 ноября, 04:17

Почти шесть десятков беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России

Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над пятью регионами России

Средства ПВО сорвали массовую попытку атаки ВСУ нанести удар по инфраструктуре российских регионов. По данным Минобороны РФ, в течение ночи было уничтожено 59 вражеских объектов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Шесть человек ранены при атаке БПЛА в Горловке
Шесть человек ранены при атаке БПЛА в Горловке

Об уничтожении беспилотников ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, а также губернатор Брянской области Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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