Шесть человек ранены при атаке БПЛА в Горловке
Шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Горловке
Украинский беспилотник атаковал маршрутку с людьми в Горловке, рассказал мэр города Иван Приходько. Пострадали шесть человек.
«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о взрыве в Ижевске, где упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия. Life.ru публиковал момент удара. Пострадал один человек.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta