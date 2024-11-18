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18 ноября, 03:58

Шесть человек ранены при атаке БПЛА в Горловке

Шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Горловке

Украинский беспилотник атаковал маршрутку с людьми в Горловке, рассказал мэр города Иван Приходько. Пострадали шесть человек.

«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — сказано в сообщении.

Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском
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Ранее сообщалось о взрыве в Ижевске, где упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия. Life.ru публиковал момент удара. Пострадал один человек.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Оксана Попова
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