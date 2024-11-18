Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском
Собянин: БПЛА уничтожен в Раменском округе Подмосковья, пострадавших нет
Летевший на Москву БПЛА уничтожен в Раменском городском округе Подмосковья. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.
Ранее сообщалось о взрыве в Ижевске, где упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия. Life.ru публиковал момент удара.
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