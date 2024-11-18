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Регион
17 ноября, 23:35

Средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Брянской области

Богомаз: Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сбито 26 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Брянской области отражают атаку украинских беспилотников на регион. На данный момент уничтожено 26 вражеских объектов, рассказал губернатор Александр Богомаз.

«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал Богомаз и призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

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Ранее сообщалось о взрыве в Ижевске, где упал беспилотник. Всё произошло на территории местного предприятия. Life.ru публиковал момент удара.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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