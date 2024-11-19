ВСУ нанесли первый удар ракетами ATACMS по России

ВСУ нанесли первый удар американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сегодня ночью в 3:25 мск Киев нанёс удар по объекту на территории Брянской области шестью ракетами ATACMS. Средства ПВО сбили пять из них, шестая была повреждена.

«В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» 5 ракет сбиты, 1 повреждена», — сообщили в Минобороны», — говорится в сообщении.