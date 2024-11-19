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19 ноября, 12:00

ВСУ нанесли первый удар ракетами ATACMS по России

Минобороны: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области

ВСУ нанесли первый удар американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сегодня ночью в 3:25 мск Киев нанёс удар по объекту на территории Брянской области шестью ракетами ATACMS. Средства ПВО сбили пять из них, шестая была повреждена.

«В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» 5 ракет сбиты, 1 повреждена», — сообщили в Минобороны», — говорится в сообщении.

Обломки снаряда упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар, он ликвидирован. Жертв и разрушений нет.

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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной ракет ATACMS для атак на российские территории. Некоторые источники сообщали, что первый такой удар может произойти уже совсем скоро. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что первый залп будет означать нападение НАТО на Россию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Вишнякова
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