Ничего положительного: Эрдоган осудил удары западными ракетами ATACMS по России

Применение Украиной западных ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории повышает риски ядерной эскалации. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20.

«В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация. Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира», — объявил он.