Ничего положительного: Эрдоган осудил удары западными ракетами ATACMS по России
Эрдоган: Применение Киевом западных ракет повышает риск ядерной эскалации
Применение Украиной западных ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории повышает риски ядерной эскалации. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20.
«В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация. Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира», — объявил он.
Напомним, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что ВС Украины ударили американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять из ракет были сбиты, одна повреждена и упала, не нанеся ущерба, а целью был военный объект в Брянской области. К слову, Владимир Зеленский не стал подтверждать, что для атаки применялись ATACMS.
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