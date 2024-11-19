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Регион
19 ноября, 13:50

Шольц сбежал от российского журналиста после вопроса об ударах вглубь РФ

Олаф Шольц избежал ответа об ударах вглубь РФ на саммите G20 в Бразилии

Канцлер Германии Олаф Шольц © Wikipedia

Канцлер Германии Олаф Шольц © Wikipedia

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Рио-де-Жанейро проигнорировал вопрос российского журналиста о возможных ударах ракетами вглубь РФ. Об этом пишет Пятый канал.

Олаф Шольц проигнорировал вопрос российского журналиста об ударах вглубь РФ

Сообщается, что Шольц лишь посмотрел на представителя прессы, промолчал и удалился прочь. На попытки журналиста подойти к канцлеру чуть ближе, волонтёры оттолкнули его и не разрешили последовать за ним.

«У нас есть свои принципы»: Шольц высказался по поводу поставки ракет Киеву
«У нас есть свои принципы»: Шольц высказался по поводу поставки ракет Киеву

Напомним, ранее канцлер Германии отказался передавать Киеву ракеты TAURUS. Подобные заявления он делал неоднократно. А кабмин ФРГ исключил пересмотр решения не поставлять Украине ракеты. Также Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, что сочли элегантной оплеухой Владимиру Зеленскому. В ходе откровенной беседы, которая продлилась час, президент РФ заявил, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против нашей страны. Также российский лидер подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

Алёна Зиновьева
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