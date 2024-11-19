Шольц сбежал от российского журналиста после вопроса об ударах вглубь РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Рио-де-Жанейро проигнорировал вопрос российского журналиста о возможных ударах ракетами вглубь РФ. Об этом пишет Пятый канал .

Сообщается, что Шольц лишь посмотрел на представителя прессы, промолчал и удалился прочь. На попытки журналиста подойти к канцлеру чуть ближе, волонтёры оттолкнули его и не разрешили последовать за ним.