В Британии осудили решение Байдена позволить Украине бить вглубь России
Политолог Каннингем: РФ следует игнорировать решение Байдена по ракетам ATACMS
Россия должна игнорировать решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь страны. Такую точку зрения высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture (SC).
«России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанося смертельный удар по авторитету США и НАТО», — заявил представитель СМИ.
Обозреватель назвал решение Байдена по ATACMS провокационным, безрассудным и предосудительным. Каннингем предположил, что этот шаг «скорее символичен, чем является реальной угрозой». Данный шаг направлен на то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия против США и НАТО, что могло бы значительно увеличить уровень эскалации конфликта и принести ещё большую выгоду союзникам Украины.
Напомним, что 19 ноября Вооружённые силы Украины впервые нанесли удар по территории России с использованием американских ракет ATACMS. Минобороны РФ подтвердило эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Как сообщает британское издание The Times, у ВСУ имеется около 50 таких ракет. В ответ на украинскую атаку последовали мощные удары российских войск по объектам в Киеве и его окрестностях.
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