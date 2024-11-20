«России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанося смертельный удар по авторитету США и НАТО», — заявил представитель СМИ.

Обозреватель назвал решение Байдена по ATACMS провокационным, безрассудным и предосудительным. Каннингем предположил, что этот шаг «скорее символичен, чем является реальной угрозой». Данный шаг направлен на то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия против США и НАТО, что могло бы значительно увеличить уровень эскалации конфликта и принести ещё большую выгоду союзникам Украины.