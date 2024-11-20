Байден разрешил поставлять мины Киеву и нарушил собственные обещания

Президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин Украине. Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на два анонимных источника в американской администрации, это решение было принято в ответ на потенциальную угрозу прорыва российских войск на фронте. Источники отметили, что мины будут использоваться только на территории, которую Вашингтон считают частью Украины.

При этом решение противоречит политике Байдена, который в 2022 году объявил о сокращении использования противопехотных мин и фактически отказался от их применения за пределами Корейского полуострова.

В публикации также напомнили, что, будучи кандидатом в президенты, Байден жёстко критиковал решение Дональда Трампа, который снял ограничения на использование этих мин, назвав это действие безрассудным.