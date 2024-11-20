Байден разрешил поставлять мины Киеву и нарушил собственные обещания
WP: Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин на Украину
Президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин Украине. Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на два анонимных источника в американской администрации, это решение было принято в ответ на потенциальную угрозу прорыва российских войск на фронте. Источники отметили, что мины будут использоваться только на территории, которую Вашингтон считают частью Украины.
При этом решение противоречит политике Байдена, который в 2022 году объявил о сокращении использования противопехотных мин и фактически отказался от их применения за пределами Корейского полуострова.
В публикации также напомнили, что, будучи кандидатом в президенты, Байден жёстко критиковал решение Дональда Трампа, который снял ограничения на использование этих мин, назвав это действие безрассудным.
Ранее Джо Байден разрешил бить дальнобойным оружием вглубь территории России. По словам помощника госсекретаря по делам Западного полушария Брайана Николса, это даст Украине «больше возможностей защищаться» и якобы «подтолкнёт Россию к переговорам».
flickr / Todd Jacobucci