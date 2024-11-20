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20 ноября, 01:25

Джо Байден внезапно стал бен Ладеном из-за ошибки журналистки на G20

Бразильская ведущая оговорилась и назвала Джо Байдена бен Ладеном на G20

Американский лидер Джозеф Байден неожиданно стал лидером «Аль-Каиды»* Усамой бен Ладеном в репортаже бразильской телеведущей Аны Марии Браги с саммита «Большой двадцатки». Поправлять журналистку пришлось коллеге, который не сдержал смеха в прямом эфире.

«Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», — произнесла ведущая.

Репортаж с оговоркой телеведущей. Видео © X / Hora da Fofoca

Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена
Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена

Это не первый конфуз с участием Джо Байдена на саммите G20 в Рио. Сначала политик эпично ушёл в джунгли Амазонки после выступления перед журналистами, а затем и вовсе опоздал на совместное фото участников мероприятия.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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