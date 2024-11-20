Джо Байден внезапно стал бен Ладеном из-за ошибки журналистки на G20

Американский лидер Джозеф Байден неожиданно стал лидером «Аль-Каиды»* Усамой бен Ладеном в репортаже бразильской телеведущей Аны Марии Браги с саммита «Большой двадцатки». Поправлять журналистку пришлось коллеге, который не сдержал смеха в прямом эфире.

Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена

Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена

Это не первый конфуз с участием Джо Байдена на саммите G20 в Рио. Сначала политик эпично ушёл в джунгли Амазонки после выступления перед журналистами, а затем и вовсе опоздал на совместное фото участников мероприятия.