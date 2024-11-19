Не дождались: Лавров навёл шороху на общем фото G20, «стерев» Байдена
Белый дом: Байдена нет на общем фото участников G20 из-за логистических проблем
Коллективное фото участников саммита G20. Обложка © X / G20 Brasil
Американский лидер Джозеф Байден отсутствует на общем снимке участников саммита «Большой двадцатки» в Бразилии из-за организаторов, которые сделали фотографию до прибытия всех лидеров. Присутствие в кадре главы МИД РФ Сергея Лаврова не связано с инцидентом, отметил в беседе с пресс-пулом Белого дома один из чиновников.
«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — пояснил он.
На произошедшее с юмором отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что на международных площадках западники нередко устраивают «цирк с фотографированием» до приезда Лаврова, в том числе и ночью. А как только такой возможности не представилось, Байден и его коллеги из Канады и Италии решили попросту на снимках «не запечатлеваться».
«Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — подытожила Захарова.
Напомним, что саммит G20 стартовал в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Россию на мероприятии представляет Сергей Лавров, которого лично поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.