Не дождались: Лавров навёл шороху на общем фото G20, «стерев» Байдена

Американский лидер Джозеф Байден отсутствует на общем снимке участников саммита «Большой двадцатки» в Бразилии из-за организаторов, которые сделали фотографию до прибытия всех лидеров. Присутствие в кадре главы МИД РФ Сергея Лаврова не связано с инцидентом, отметил в беседе с пресс-пулом Белого дома один из чиновников.

На произошедшее с юмором отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что на международных площадках западники нередко устраивают «цирк с фотографированием» до приезда Лаврова, в том числе и ночью. А как только такой возможности не представилось, Байден и его коллеги из Канады и Италии решили попросту на снимках «не запечатлеваться».