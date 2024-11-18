В Бразилии стартовал саммит G20
В бразильском Рио-де-Жанейро начался саммит G20. На мероприятие были приглашены представители всех стран Группы двадцати и других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В целях обеспечения безопасности встреч на самом высоком уровне бразильское Минобороны задействовало 9000 военных. Само мероприятие пройдёт в музее современного искусства (МАМ).
В первый день лидеры будут обсуждать запуск Глобального альянса против голода и бедности, в рамках которого страны и международные организации будут совместно противостоять этим социальным проблемам.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров для участия в саммите прибыл в Рио-де-Жанейро, где его встретил президент Бразилии Лула да Силва. Известно, что турецкий лидер Эрдоган собирается на мероприятии представить свой план заморозки украинского конфликта, подразумевающий отказ Киева о планах о членстве в НАТО. Вероятно, обсуждаться будет это без Владимира Зеленского, поскольку его туда никто не пригласил.
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