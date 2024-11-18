В Бразилии стартовал саммит G20

В бразильском Рио-де-Жанейро начался саммит G20. На мероприятие были приглашены представители всех стран Группы двадцати и других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В целях обеспечения безопасности встреч на самом высоком уровне бразильское Минобороны задействовало 9000 военных. Само мероприятие пройдёт в музее современного искусства (МАМ).