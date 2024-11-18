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18 ноября, 06:12

Эрдоган представит на саммите G20 мирный план с ультиматумом для Зеленского

Эрдоган представит план заморозки конфликта на Украине на саммите G20 в Бразилии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро собирается выступить с предложением о заморозке конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Авторы указали, что Эрдоган хочет, чтобы Владимир Зеленский забыл о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет. По задумке турецкого лидера, в восточной части Донбасса должна проходить демилитаризованная зона, на которой будут размещены «международные военные силы».

В Турции считают такой способ наиболее реалистичным из возможных для скорейшего урегулирования конфликта, хотя и признают, что Киев будет скрежетать зубами, подписываясь под таким предложением.

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Напомним, что саммит Группы двадцати пройдёт в Бразилии с 18 по 19 ноября. В нём примет участие российская делегация во главе с главой МИД Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на мероприятие, чтобы ненароком не сорвать его, а вот Владимира Зеленского просто не пригласили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Владимир Озеров
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