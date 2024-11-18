Эрдоган представит на саммите G20 мирный план с ультиматумом для Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро собирается выступить с предложением о заморозке конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Авторы указали, что Эрдоган хочет, чтобы Владимир Зеленский забыл о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет. По задумке турецкого лидера, в восточной части Донбасса должна проходить демилитаризованная зона, на которой будут размещены «международные военные силы».