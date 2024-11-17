«Серьёзный вызов»: Шольц расстроился, что Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии

Организаторы саммита G20 в Бразилии не пригласили Владимира Зеленского. Сожаления по этому поводу выразил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч, Зеленский не был приглашён на эту встречу», — пояснил Шольц в Берлине перед вылетом на саммит.

Канцлер Германии отметил, что он, как и многие другие политики, призывал пригласить Зеленского на мероприятие. По его словам, эта ситуация указывает на серьёзный вызов, который стоит перед Западом.