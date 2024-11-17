«Серьёзный вызов»: Шольц расстроился, что Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии
Шольц заявил, что Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official, © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Организаторы саммита G20 в Бразилии не пригласили Владимира Зеленского. Сожаления по этому поводу выразил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч, Зеленский не был приглашён на эту встречу», — пояснил Шольц в Берлине перед вылетом на саммит.
Канцлер Германии отметил, что он, как и многие другие политики, призывал пригласить Зеленского на мероприятие. По его словам, эта ситуация указывает на серьёзный вызов, который стоит перед Западом.
Напомним, что саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Председателем мероприятия выступит президент южноамериканской республики Лула да Силва. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД страны Сергей Лавров.