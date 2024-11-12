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12 ноября, 16:02

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии. Об этом сообщил посол по особым поручениям Марат Бердыев.

«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро. Бразилия является председателем «Двадцатки» с декабря прошлого года. При этом государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года, однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы президент России смог беспрепятственно приехать на предстоящий саммит. Тем не менее Путин заявил, что не поедет на встречу G20, чтобы не срывать мероприятие.

Александра Вишнякова
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