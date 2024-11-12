Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии

Напомним, что саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро. Бразилия является председателем «Двадцатки» с декабря прошлого года. При этом государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года, однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы президент России смог беспрепятственно приехать на предстоящий саммит. Тем не менее Путин заявил, что не поедет на встречу G20, чтобы не срывать мероприятие.