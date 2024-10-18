Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать мероприятие.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «Двадцатки» Зачем? Мы же взрослые люди», — отметил росийский лидер.

А на вопрос, относится ли Россия в «Большой двадцатке» бережно, Путин ответил, что РФ ко всем относится бережно, кроме врагов.