Смысла нет: В Совфеде предсказали итоги возможной встречи Путина и Байдена в Рио-де-Жанейро
Сенатор Клишас: Байден не скажет ничего адекватного Путину об Украине на G20
Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh
Потенциальная встреча президентов России и США, Владимир Путина и Джо Байдена, на нобярьском саммите G20 в Рио-де-Жанейро важна для журналистов, однако в реальности она вряд ли сможет повлиять на решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал сенатор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.
Клишас подчеркнул, что Байден не скажет ничего адекватного Путину, если их очные переговоры всё же состоятся в ближайшее время. По его словам, у американского лидера нет рычагов влияния на ситуацию на Украине.
«Байден не сможет ничего адекватного сказать или повлиять на неё, даже если наметятся точки соприкосновения с США», — отметил парламентарий.
Напомним, ранее Джо Байден заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания АТЭС. При этом в Кремле уточнили, что вопрос визита президента России ещё прорабатывается. Тем не менее, Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер открыт для контактов с американским коллегой.