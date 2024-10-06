Смысла нет: В Совфеде предсказали итоги возможной встречи Путина и Байдена в Рио-де-Жанейро

Потенциальная встреча президентов России и США, Владимир Путина и Джо Байдена, на нобярьском саммите G20 в Рио-де-Жанейро важна для журналистов, однако в реальности она вряд ли сможет повлиять на решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал сенатор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.

Клишас подчеркнул, что Байден не скажет ничего адекватного Путину, если их очные переговоры всё же состоятся в ближайшее время. По его словам, у американского лидера нет рычагов влияния на ситуацию на Украине.