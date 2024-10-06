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6 октября, 07:42

Смысла нет: В Совфеде предсказали итоги возможной встречи Путина и Байдена в Рио-де-Жанейро

Сенатор Клишас: Байден не скажет ничего адекватного Путину об Украине на G20

Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Потенциальная встреча президентов России и США, Владимир Путина и Джо Байдена, на нобярьском саммите G20 в Рио-де-Жанейро важна для журналистов, однако в реальности она вряд ли сможет повлиять на решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал сенатор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.

Клишас подчеркнул, что Байден не скажет ничего адекватного Путину, если их очные переговоры всё же состоятся в ближайшее время. По его словам, у американского лидера нет рычагов влияния на ситуацию на Украине.

«Байден не сможет ничего адекватного сказать или повлиять на неё, даже если наметятся точки соприкосновения с США», — отметил парламентарий.

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Напомним, ранее Джо Байден заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания АТЭС. При этом в Кремле уточнили, что вопрос визита президента России ещё прорабатывается. Тем не менее, Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер открыт для контактов с американским коллегой.

Борис Эльфанд
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