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4 октября, 20:53

«Я снова в ней»: Байден с юмором ответил на вопрос о возвращении в президентскую гонку

Джо Байден пошутил о возвращении в предвыборную гонку

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Todd Jacobucci

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Todd Jacobucci

Президент США Джо Байден с юмором заявил о своём возвращении в предвыборную гонку. В ходе брифинга в Белом доме, когда его неожиданно увидели в зале для пресс-конференций, журналисты поинтересовались, не решил ли он снова участвовать в борьбе за президентский пост.

«Я снова в ней», — сказал Байден, вызвав этим смех среди присутствующих.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру на переизбрание после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Теперь от Демократической партии на пост президента претендует Камала Харрис.

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Ранее Байден заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания АТЭС. Однако, по его словам, такая встреча вряд ли состоится. Напомним, саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. В Кремле не стали отвечать на вопрос о визите Путина, сообщив, что вопрос прорабатывается.

Артём Гапоненко
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