«Я снова в ней»: Байден с юмором ответил на вопрос о возвращении в президентскую гонку

Президент США Джо Байден с юмором заявил о своём возвращении в предвыборную гонку. В ходе брифинга в Белом доме, когда его неожиданно увидели в зале для пресс-конференций, журналисты поинтересовались, не решил ли он снова участвовать в борьбе за президентский пост.