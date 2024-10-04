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4 октября, 12:18

Стареющий Байден грустит из-за своей непопулярности, узнали СМИ

Axios: Байден считает себя непопулярным и не хочет мешать кампании Харрис

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент США Джо Байден признаётся в узком кругу, что является непопулярным, поэтому с готовностью отказывается от участия в предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

«За закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что он непопулярен и будет делать всё, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, включая отказ от предвыборной кампании в определённых штатах», — уточнили авторы материала.

По информации издания, вице-президент США провела только одно мероприятие с участием американского лидера в рамках своей предвыборной кампании. Политик довольно редко упоминает его в своих выступлениях. При этом источник в близких к Байдену кругах отмечает, что в последние месяцы Байден начал быстрее стареть из-за стресса, который связан с напряжённой работой и проблемами с законом у его сына Хантера.

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А ранее Life.ru писал, что Джо Байден завершил своё последнее выступление в Генассамблее ООН в качестве президента США. Американский лидер пошутил, что выглядит на 40 лет, хотя ему уже 81 год.

Дарья Нарыкова
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