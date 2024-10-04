Стареющий Байден грустит из-за своей непопулярности, узнали СМИ

Президент США Джо Байден признаётся в узком кругу, что является непопулярным, поэтому с готовностью отказывается от участия в предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

«За закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что он непопулярен и будет делать всё, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, включая отказ от предвыборной кампании в определённых штатах», — уточнили авторы материала.

По информации издания, вице-президент США провела только одно мероприятие с участием американского лидера в рамках своей предвыборной кампании. Политик довольно редко упоминает его в своих выступлениях. При этом источник в близких к Байдену кругах отмечает, что в последние месяцы Байден начал быстрее стареть из-за стресса, который связан с напряжённой работой и проблемами с законом у его сына Хантера.