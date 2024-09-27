Рассмотрение дела сына Байдена о хранении оружия перенесли на 12 декабря

Суд американского штата Делавэр вынесет вердикт по делу о нарушениях при покупке и хранении огнестрельного оружия в отношении сына президента США Хантера Байдена 12 декабря. Изначально заседание планировалось провести в ноябре, но сроки были перенесены.

Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом

Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом

Это второе дело против Хантера Байдена, рассмотрение которого назначено на декабрь. 16 числа сыну президента также будет вынесен приговор по обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.