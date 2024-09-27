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26 сентября, 21:10

Рассмотрение дела сына Байдена о хранении оружия перенесли на 12 декабря

Суд американского штата Делавэр вынесет вердикт по делу о нарушениях при покупке и хранении огнестрельного оружия в отношении сына президента США Хантера Байдена 12 декабря. Изначально заседание планировалось провести в ноябре, но сроки были перенесены.

«Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря», — гласит постановление суда.

Напомним, что в 2018 году Байден-младший обманным путём приобрёл револьвер, заявив, якобы не употребляет наркотики. За время владения огнестрельным оружием он также баловался запрещёнными веществами. Летом 2024-го жюри присяжных признало сына президента виновным по этому делу. Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому, — 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.

Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом
Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом

Это второе дело против Хантера Байдена, рассмотрение которого назначено на декабрь. 16 числа сыну президента также будет вынесен приговор по обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Илья Пушкарев
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