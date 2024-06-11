Сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден. Фото © ТАСС / АР
Жюри присяжных заседателей признало виновным сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при хранении оружия. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего главы государства признаётся виновным в преступлении.
Как сообщает Fox News, Байдену вынесен обвинительный вердикт по всем трём пунктам.
CNN сообщает, что сыну хозяина Белого дома может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов, но в СМИ считают, что в реальности Байден-младший получит гораздо меньший срок.
Напомним, Хантера Байдена обвиняют в незаконном приобретении и владении оружием, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Несколько месяцев назад сына американского президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал. А бизнесмен Илон Маск даже допустил, что Хантер может быть причастным к коррупции в других государствах.