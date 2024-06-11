Сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет

Жюри присяжных заседателей признало виновным сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при хранении оружия. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего главы государства признаётся виновным в преступлении.

Как сообщает Fox News, Байдену вынесен обвинительный вердикт по всем трём пунктам.