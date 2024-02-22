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Захарова напомнила Байдену про его скандального сына после слов о Путине

22 февраля, 12:53
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену оглянуться на собственное окружение перед тем, как оскорблять российского лидера Владимира Путина. Свой резкий ответ она разместила в телеграм-канале.

"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", — отметила Захарова.

Политолог не исключил, что, оскорбляя Путина, Байден пытается взбодрить электорат
Политолог не исключил, что, оскорбляя Путина, Байден пытается взбодрить электорат

Напомним, президент США Джо Байден оскорбил лидера РФ Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. По словам главы Белого дома, из-за Путина Штатам "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена сочли позором для страны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что американский президент давно представляет угрозу всему человечеству.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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