Захарова напомнила Байдену про его скандального сына после слов о Путине 22 февраля, 12:53 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену оглянуться на собственное окружение перед тем, как оскорблять российского лидера Владимира Путина. Свой резкий ответ она разместила в телеграм-канале.

"Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", — отметила Захарова.

Напомним, президент США Джо Байден оскорбил лидера РФ Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. По словам главы Белого дома, из-за Путина Штатам "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена сочли позором для страны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что американский президент давно представляет угрозу всему человечеству.

Авторы Татьяна Миссуми