Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов
NBC News: Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов на $1,4 млн
Хантер Байден. Обложка © AP / ТАСС / Jose Luis Magana
Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. На судебное заседание в Лос-Анджелесе сын действующего президента США явился лично. Об этом сообщил американский новостной канал NBC News.
"На предварительных слушаниях в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти эпизодам налоговых нарушений", — информировал телеканал.
Напомним, в начале декабря 2023 года Хантеру Байдену были предъявлены новые обвинения по девяти пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций. А до этого бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков.