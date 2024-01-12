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11 января, 22:53

Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

NBC News: Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов на $1,4 млн

Хантер Байден. Обложка © AP / ТАСС / Jose Luis Magana

Хантер Байден. Обложка © AP / ТАСС / Jose Luis Magana

Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. На судебное заседание в Лос-Анджелесе сын действующего президента США явился лично. Об этом сообщил американский новостной канал NBC News.

"На предварительных слушаниях в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти эпизодам налоговых нарушений", — информировал телеканал.

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Напомним, в начале декабря 2023 года Хантеру Байдену были предъявлены новые обвинения по девяти пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций. А до этого бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков.

Лариса Сафронова
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