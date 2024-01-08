Сына Байдена могут наказать за неявку по повестке

Сына президента США Хантера Байдена нужно привлечь к ответственности за неявку по повестке в Конгресс. С таким предложением выступил глава надзорного комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Джеймс Комер.

"Роберт Хантер Байден должен быть привлечён к ответственности за неявку по повестке", — заявил Комер.

Американский политик призвал утвердить отчёт о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к Конгрессу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон, по его словам, должен обеспечить явку сына президента. Комер уточнил, что 10 января юридический и надзорный комитеты встретятся для подготовки окончательных рекомендаций Палате представителей США по этому вопросу.