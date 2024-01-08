Сына Байдена могут наказать за неявку по повестке
Конгрессмен США Комер призвал привлечь Хантера Байдена за неявку по повестке
Сына президента США Хантера Байдена нужно привлечь к ответственности за неявку по повестке в Конгресс. С таким предложением выступил глава надзорного комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Джеймс Комер.
"Роберт Хантер Байден должен быть привлечён к ответственности за неявку по повестке", — заявил Комер.
Американский политик призвал утвердить отчёт о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к Конгрессу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон, по его словам, должен обеспечить явку сына президента. Комер уточнил, что 10 января юридический и надзорный комитеты встретятся для подготовки окончательных рекомендаций Палате представителей США по этому вопросу.
Байдена-младшего обвиняют в неуважении к Конгрессу в связи с его игнорированием требований членов палаты явиться на закрытую дачу показаний по ситуации вокруг деловых операций его семьи и вовлечённости в них американского лидера.
Ранее Лайф писал, что в начале декабря 2023 года Хантеру Байдену были предъявлены новые обвинения по девяти пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций. А до этого бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков. Первое судебное заседание по делу Байдена о неуплате налогов состоится 11 января.
Getty Images / Bruce Bennett