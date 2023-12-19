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19 декабря, 01:20

Стало известно, когда Хантер Байден предстанет перед судом

Первое заседание по делу Хантера Байдена о неуплате налогов состоится 11 января

<p>Хантер Байден. Обложка © AP / TASS / Andrew Harnik</p>

Хантер Байден. Обложка © AP / TASS / Andrew Harnik

Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния 11 января 2024 года. Будет рассматриваться дело о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.

Согласно расписанию суда, первое заседание намечено на 13:00 по местному времени (00:00 12 января мск). На нём Байдену-младшему зачитают обвинения. Кроме того, суд вынесет решение, заключать его под стражу или отпускать под залог.

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Напомним, в начале декабря Хантеру Байдену были предъявлены новые обвинения по девяти пунктам. Среди них неуплата налогов, уклонение от их уплаты и подача недостоверных налоговых деклараций. А ранее бизнесмена обвинили в незаконном владении оружием на фоне употребления наркотиков.

Лариса Сафронова
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