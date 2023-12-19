Стало известно, когда Хантер Байден предстанет перед судом

Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния 11 января 2024 года. Будет рассматриваться дело о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.

Согласно расписанию суда, первое заседание намечено на 13:00 по местному времени (00:00 12 января мск). На нём Байдену-младшему зачитают обвинения. Кроме того, суд вынесет решение, заключать его под стражу или отпускать под залог.