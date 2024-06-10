Илон Маск заподозрил Хантера Байдена в причастности к коррупции за рубежом

Сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастным к коррупции в других государствах. Этот вопрос требует тщательного расследования, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя начало второй недели судебного процесса по делу о хранении Байденом-младшим оружия.

"Что он делает в личное время, не влияет на общество, но он мог быть вовлечён в коррумпирование других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства", — написал бизнесмен в соцсети X.