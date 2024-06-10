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10 июня, 20:52

Илон Маск заподозрил Хантера Байдена в причастности к коррупции за рубежом

Сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастным к коррупции в других государствах. Этот вопрос требует тщательного расследования, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя начало второй недели судебного процесса по делу о хранении Байденом-младшим оружия.

"Что он делает в личное время, не влияет на общество, но он мог быть вовлечён в коррумпирование других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства", — написал бизнесмен в соцсети X.

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Напомним, по обвинению в незаконном приобретении и владении оружием Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы. А несколько месяцев назад сына президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Впрочем, вину он не признал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photosince

Илья Пушкарев
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