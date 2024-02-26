Хантер Байден решил пойти на жертвы ради переизбрания отца

Сын действующего хозяина Белого дома Джо Байдена Хантер рассказал о том, как поможет своему отцу переизбраться на новый срок. Как он заявил в интервью интернет-изданию Axios, для этого он будет сохранять трезвость.

"Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьёзных последствиях неудач, на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам", — заявил Хантер Байден, отметив, что он со своими единомышленниками находится в центре борьбы за демократию.

Помимо того, собеседник издания сообщил, что всегда восхищался людьми, которые оставались "чистыми и трезвыми", несмотря на случавшиеся с ними в жизни негативные моменты. Сын американского лидера назвал таких людей своими героями. В то же время он подчеркнул, что, возможно, это последнее испытание для выздоравливающего зависимого.