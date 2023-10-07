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6 октября, 21:25

Отец года: Байден-младший спустил деньги для обучения дочери на дурь и проституток

DM: Сын Байдена спустил отложенные на учёбу дочери деньги на выпивку и наркотики

Сын американского лидера Джозефа Байдена Хантер потратил на алкоголь, наркотики и женщин лёгкого поведения 20 тысяч долларов, которые были отложены на оплату колледжа для его дочери. Об этом журналистам Daily Mail стало известно после изучения переписок бизнесмена с частными банкирами.

По данным газеты, описываемые события произошли в 2018 году. Разгульная жизнь опустошила личный счёт сына президента, и тогда он решил лишить дочку образования. Позаимствованные средства также пошли на оплату автокредита и интернет-подписок.

"В конце 2018 года Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками", — подчеркнули в DM.

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В 2018 году сын главы государства также незаконно приобрёл револьвер Colt Cobra, соврав о неупотреблении наркотиков. Лишь в сентябре 2023-го Прокуратура США обвинила Хантера Байдена в незаконном владении оружием. По совокупности обвинений ему может грозить до 25 лет тюрьмы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Julio Cortez

Илья Пушкарев
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