Отец года: Байден-младший спустил деньги для обучения дочери на дурь и проституток

Сын американского лидера Джозефа Байдена Хантер потратил на алкоголь, наркотики и женщин лёгкого поведения 20 тысяч долларов, которые были отложены на оплату колледжа для его дочери. Об этом журналистам Daily Mail стало известно после изучения переписок бизнесмена с частными банкирами.

По данным газеты, описываемые события произошли в 2018 году. Разгульная жизнь опустошила личный счёт сына президента, и тогда он решил лишить дочку образования. Позаимствованные средства также пошли на оплату автокредита и интернет-подписок.

"В конце 2018 года Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками", — подчеркнули в DM.