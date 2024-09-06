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5 сентября, 23:07

Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях

NBC: Хантер Байден признал вину по делу о налогах, приговор вынесут в декабре

Сын американского президента Джо Байдена Хантер признал свою вину по делу о неуплате налогов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Сын американского президента Джо Байдена Хантер признал свою вину по делу о неуплате налогов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Сын американского президента Джо Байдена Хантер признал свою вину по делу о неуплате налогов, состоящему из девяти пунктов обвинения. Его заявление было озвучено в федеральном суде центрального округа Калифорния.

По информации телеканала NBC, суд назначил дату вынесения приговора на 16 декабря. Это означает, что окончательное решение по делу сына президента будет озвучено после выборов в ноябре. В суде он отметил, что на него не оказывали давления и не было обещано ничего взамен за признание вины.

Признание вины позволит Байдену избежать публичного судебного процесса, который мог бы раскрыть подробности о его расходах и употреблении наркотиков.

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Ранее сын президента США Джо Байдена Хантер обратился в суд с просьбой исключить из дела о налоговых преступлениях подробности о его «экстравагантной» жизни, включая траты на проституток, порнографию и стриптиз-клубы. В судебных документах было указано, что Байден стремился исключить любые упоминания о таких расходах, утверждая, что они не имеют отношения к делу.

Кирилл Сосновских
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