Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях

Сын американского президента Джо Байдена Хантер признал свою вину по делу о неуплате налогов, состоящему из девяти пунктов обвинения. Его заявление было озвучено в федеральном суде центрального округа Калифорния.

По информации телеканала NBC, суд назначил дату вынесения приговора на 16 декабря. Это означает, что окончательное решение по делу сына президента будет озвучено после выборов в ноябре. В суде он отметил, что на него не оказывали давления и не было обещано ничего взамен за признание вины.

Признание вины позволит Байдену избежать публичного судебного процесса, который мог бы раскрыть подробности о его расходах и употреблении наркотиков.