Сын Байдена просит суд убрать из его дела траты на проституток, порно и стриптиз-клубы

Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден попросил суд в Калифорнии исключить из рассмотрения дела о налоговых преступлениях некоторые подробности его "экстравагантной" жизни. По информации американской прокуратуры, речь идёт о тратах отпрыска главы государства на проституток, порнографию и стриптиз-клубы.

"Ответчик стремится исключить любое "доказательство, свидетельское показание или отсылку к его предполагаемому "экстравагантному" образу жизни в рассматриваемый период времени, а также любые непристойные подробности о деньгах, потраченных на личные расходы, включая ссылки секс-работниц, развлечения для взрослых, членство в секс-клубах, порнографию и стриптиз-клубы", — указано в судебных документах.