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8 августа, 03:47

Сын Байдена просит суд убрать из его дела траты на проституток, порно и стриптиз-клубы

Хантер Байден просит суд убрать из дела детали трат его "экстравагантной" жизни

Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден. Обложка © Flickr / Tonya Andris

Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден. Обложка © Flickr / Tonya Andris

Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден попросил суд в Калифорнии исключить из рассмотрения дела о налоговых преступлениях некоторые подробности его "экстравагантной" жизни. По информации американской прокуратуры, речь идёт о тратах отпрыска главы государства на проституток, порнографию и стриптиз-клубы.

"Ответчик стремится исключить любое "доказательство, свидетельское показание или отсылку к его предполагаемому "экстравагантному" образу жизни в рассматриваемый период времени, а также любые непристойные подробности о деньгах, потраченных на личные расходы, включая ссылки секс-работниц, развлечения для взрослых, членство в секс-клубах, порнографию и стриптиз-клубы", — указано в судебных документах.

Сотрудники правоохранительных органов вместе с прокурором Дэвидом Вайсом предполагают, что сын Байдена пытается сделать это в досудебном порядке, не обращая внимание на возражение гособвинения. Стоит отметить, что в заявлении прокуроров говорится о возражении против досудебного ходатайства ответчика по этому делу, касающегося исключения отсылки к его образу жизни и тратам.

Сын Байдена требует повторного суда по делу об оружии
Сын Байдена требует повторного суда по делу об оружии

Напомним,11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет. Его отец по этому поводу заявил, что уважает вердикт суда, но продолжает гордиться сыном. А в декабре прошлого года отпрыска президента Соединённых Штатов также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал.

Алексей Соловьёв
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