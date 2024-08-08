Сын Байдена просит суд убрать из его дела траты на проституток, порно и стриптиз-клубы
Хантер Байден просит суд убрать из дела детали трат его "экстравагантной" жизни
Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден. Обложка © Flickr / Tonya Andris
Сын 46-го президента Соединённых Штатов Хантер Байден попросил суд в Калифорнии исключить из рассмотрения дела о налоговых преступлениях некоторые подробности его "экстравагантной" жизни. По информации американской прокуратуры, речь идёт о тратах отпрыска главы государства на проституток, порнографию и стриптиз-клубы.
"Ответчик стремится исключить любое "доказательство, свидетельское показание или отсылку к его предполагаемому "экстравагантному" образу жизни в рассматриваемый период времени, а также любые непристойные подробности о деньгах, потраченных на личные расходы, включая ссылки секс-работниц, развлечения для взрослых, членство в секс-клубах, порнографию и стриптиз-клубы", — указано в судебных документах.
Сотрудники правоохранительных органов вместе с прокурором Дэвидом Вайсом предполагают, что сын Байдена пытается сделать это в досудебном порядке, не обращая внимание на возражение гособвинения. Стоит отметить, что в заявлении прокуроров говорится о возражении против досудебного ходатайства ответчика по этому делу, касающегося исключения отсылки к его образу жизни и тратам.
Напомним,11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет. Его отец по этому поводу заявил, что уважает вердикт суда, но продолжает гордиться сыном. А в декабре прошлого года отпрыска президента Соединённых Штатов также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал.