Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом

По словам главы Белого дома, он готов принять любой исход этого дела. Также Байден непреднамеренно сравнил сына с наркоманом, который заслуживает уважения за борьбу с зависимостью.

"Я президент, но я ещё и отец. Мы с Джилл [Байден] любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с наркоманией, понимают, что такое чувство гордости, когда любимый человек выходит на другую сторону и становится таким решительным и стойким в процессе выздоровления", — добавил политик.