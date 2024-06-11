Байден заявил, что гордится сыном-преступником, и сравнил его с наркоманом
Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, после вынесения ему обвинения
Президент США Джо Байден и его сын Хантер. Обложка © ТАСС / EPA / Chris Kleponis
Американский лидер Джозеф Байден впервые высказался о решении жюри присяжных признать его сына Хантера виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Президент заявил, что уважает вердикт суда, но продолжает гордиться сыном.
По словам главы Белого дома, он готов принять любой исход этого дела. Также Байден непреднамеренно сравнил сына с наркоманом, который заслуживает уважения за борьбу с зависимостью.
"Я президент, но я ещё и отец. Мы с Джилл [Байден] любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с наркоманией, понимают, что такое чувство гордости, когда любимый человек выходит на другую сторону и становится таким решительным и стойким в процессе выздоровления", — добавил политик.
Жюри присяжных со второго раза признало Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении и хранении оружия 11 июня. Сыну президента может грозить до 25 лет заключения. Впрочем, считает экс американский лидер Дональд Трамп, суд стал лишь уловкой действующего главы Белого дома.