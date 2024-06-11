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11 июня, 18:56

В штабе Трампа объяснили смысл суда над Хантером Байденом

Штаб Трампа: Суд над Байденом призван отвлечь внимание от коррупции его семьи

Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Суд над сыном американского президента Джо Байдена — Хантером Байденом — призван отвлечь внимание граждан от настоящих преступлений 81-летнего политика. С таким заявлением выступили в предвыборном штабе бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

"Этот судебный процесс был ни чем иным, как отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов [ведя дела] с Китаем, Россией и Украиной", — говорится в заявлении штаба в соцсети X.

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Сегодня стало известно о том, что сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет. А несколько месяцев назад сына американского президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал. А бизнесмен Илон Маск даже допустил, что Хантер может быть причастным к коррупции в других государствах.

Николь Вербер
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