В штабе Трампа объяснили смысл суда над Хантером Байденом
Штаб Трампа: Суд над Байденом призван отвлечь внимание от коррупции его семьи
Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum
Суд над сыном американского президента Джо Байдена — Хантером Байденом — призван отвлечь внимание граждан от настоящих преступлений 81-летнего политика. С таким заявлением выступили в предвыборном штабе бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
"Этот судебный процесс был ни чем иным, как отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов [ведя дела] с Китаем, Россией и Украиной", — говорится в заявлении штаба в соцсети X.
Сегодня стало известно о том, что сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему может грозить до 25 лет. А несколько месяцев назад сына американского президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Вину он не признал. А бизнесмен Илон Маск даже допустил, что Хантер может быть причастным к коррупции в других государствах.