В штабе Трампа объяснили смысл суда над Хантером Байденом

Суд над сыном американского президента Джо Байдена — Хантером Байденом — призван отвлечь внимание граждан от настоящих преступлений 81-летнего политика. С таким заявлением выступили в предвыборном штабе бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

"Этот судебный процесс был ни чем иным, как отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов [ведя дела] с Китаем, Россией и Украиной", — говорится в заявлении штаба в соцсети X.