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10 июня, 22:10

Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена в первый день

Сын главы США Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Сын главы США Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Присяжные по делу о нарушениях при хранении оружия в отношении сына президента США Хантера Байдена разошлись, не вынеся приговор. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены… суд и обсуждения возобновятся во вторник утром", — сообщает телеканал.

При этом у коллегии был всего час на обсуждение до завершения работы суда.

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Напомним, Хантера Байдена обвиняют в незаконном приобретении и владении оружием, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Несколько месяцев назад сына американского президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Впрочем, вину он не признал.

Анатолий Симоненко
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