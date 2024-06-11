Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена в первый день

Присяжные по делу о нарушениях при хранении оружия в отношении сына президента США Хантера Байдена разошлись, не вынеся приговор. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены… суд и обсуждения возобновятся во вторник утром", — сообщает телеканал.