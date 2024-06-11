Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена в первый день
Сын главы США Хантер Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum
Присяжные по делу о нарушениях при хранении оружия в отношении сына президента США Хантера Байдена разошлись, не вынеся приговор. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены… суд и обсуждения возобновятся во вторник утром", — сообщает телеканал.
При этом у коллегии был всего час на обсуждение до завершения работы суда.
Напомним, Хантера Байдена обвиняют в незаконном приобретении и владении оружием, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Несколько месяцев назад сына американского президента также заподозрили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Впрочем, вину он не признал.