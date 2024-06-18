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17 июня, 23:30

Сын Байдена требует повторного суда по делу об оружии

Сын президента США Хантер Байден потребовал повторного суда по делу об оружии

Хантер Байден. Обложка © ТАСС / АР / Matt Slocum

Хантер Байден. Обложка © ТАСС / АР / Matt Slocum

Сын действующего президента Соединённых Штатов Хантер Байден потребовал повторного суда по делу о нарушении правил оборота оружия, в рамках которого его признали виновным. Как передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ, уже удалённый из базы судебных материалов, защита отпрыска американского лидера требовала отменить приговор в отношении своего клиента.

"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишён юрисдикции, когда формировал жюри, и проводил процесс в её отсутствие", — говорилось в документе.

При этом известно, что ходатайство адвокатов было удалено по их же инициативе. Сторона защиты и представители прокуратуры эту ситуацию не прокомментировали.

Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

Ранее Life.ru писал, что жюри присяжных заседателей признало виновным сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при хранении оружия. В предвыборном штабе бывшего главы Белого дома Дональда Трампа по этому поводу заявили, что этот суд призван отвлечь внимание граждан от настоящих преступлений действующего 81-летнего американского лидера.

Алексей Соловьёв
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