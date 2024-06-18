Сын Байдена требует повторного суда по делу об оружии
Сын президента США Хантер Байден потребовал повторного суда по делу об оружии
Хантер Байден. Обложка © ТАСС / АР / Matt Slocum
Сын действующего президента Соединённых Штатов Хантер Байден потребовал повторного суда по делу о нарушении правил оборота оружия, в рамках которого его признали виновным. Как передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ, уже удалённый из базы судебных материалов, защита отпрыска американского лидера требовала отменить приговор в отношении своего клиента.
"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишён юрисдикции, когда формировал жюри, и проводил процесс в её отсутствие", — говорилось в документе.
При этом известно, что ходатайство адвокатов было удалено по их же инициативе. Сторона защиты и представители прокуратуры эту ситуацию не прокомментировали.
Ранее Life.ru писал, что жюри присяжных заседателей признало виновным сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при хранении оружия. В предвыборном штабе бывшего главы Белого дома Дональда Трампа по этому поводу заявили, что этот суд призван отвлечь внимание граждан от настоящих преступлений действующего 81-летнего американского лидера.