Сын Байдена требует повторного суда по делу об оружии

Сын действующего президента Соединённых Штатов Хантер Байден потребовал повторного суда по делу о нарушении правил оборота оружия, в рамках которого его признали виновным. Как передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ, уже удалённый из базы судебных материалов, защита отпрыска американского лидера требовала отменить приговор в отношении своего клиента.

"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишён юрисдикции, когда формировал жюри, и проводил процесс в её отсутствие", — говорилось в документе.