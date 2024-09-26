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26 сентября, 02:43

Байден перепутал Нью-Йорк с Вашингтоном на полях встречи по Украине

Президента США Джозефа Байдена постигла очередная неудача на глазах у десятков зарубежных политиков. Оказия случилась в самом начале выступления американского лидера перед участниками подписания Совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины в Нью-Йорке.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — произнёс с трибуны глава Белого дома, не заметив ошибки.

Байден приветствует участников заседания в Нью-Йорке. Видео © X / RNC Research

Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»
Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»

Это третий по счёту конфуз американского лидера на публике за последнюю неделю. Ранее он заявил, что не встречался с главой ФРС США за время президентства, но забыл о переговорах с Джеромом Пауэллом в 2022 году. А на пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди политик и вовсе завис прямо перед микрофоном.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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