Байден перепутал Нью-Йорк с Вашингтоном на полях встречи по Украине

Президента США Джозефа Байдена постигла очередная неудача на глазах у десятков зарубежных политиков. Оказия случилась в самом начале выступления американского лидера перед участниками подписания Совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины в Нью-Йорке.