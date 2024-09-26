Байден перепутал Нью-Йорк с Вашингтоном на полях встречи по Украине
Президента США Джозефа Байдена постигла очередная неудача на глазах у десятков зарубежных политиков. Оказия случилась в самом начале выступления американского лидера перед участниками подписания Совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины в Нью-Йорке.
«Добро пожаловать в Вашингтон», — произнёс с трибуны глава Белого дома, не заметив ошибки.
Байден приветствует участников заседания в Нью-Йорке. Видео © X / RNC Research
Это третий по счёту конфуз американского лидера на публике за последнюю неделю. Ранее он заявил, что не встречался с главой ФРС США за время президентства, но забыл о переговорах с Джеромом Пауэллом в 2022 году. А на пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди политик и вовсе завис прямо перед микрофоном.
Flickr / The White House