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19 сентября, 09:36

Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»

Невролог Афонин допустил, что человек с деменцией способен управлять страной

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

У 81-летнего Джо Байдена, который сейчас стоит во главе США, неоднократно замечали признаки деменции, альцгеймера и нарушения координации. Действующий президент Соединённых Штатов путает имена и часто отвечает невпопад на вопросы журналистов, что вызывает насмешки в Интернете и недоумение у народа: как такой человек может управлять страной.

По словам врача-невролога Дмитрия Афонина, человек с деменцией вполне способен быть президентом. Он объяснил это тем, что даже психически здоровые люди могут допускать ошибки, способные ухудшить жизнь граждан и вызвать внутри- и внешнеполитические конфликты. Всё зависит от того, насколько разумными будут решения главы государства и будет ли он подвергаться манипуляциям со стороны тех или иных людей.

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«Человек с деменцией управлять государством может, но насколько негативным окажется период его управления, зависит только от полноты его власти в стране, от систем сдержки и блокирования его решений», — поделился своей точкой зрения медик в беседе с сайтом MK.ru.

Напомним, что серьёзные опасения по поводу умственного здоровья Джо Байдена вызвала его ошибка на саммите НАТО, когда 81-летний лидер США «‎не узнал» Владимира Зеленского и позвал вместо него к трибуне «храброго украинского президента Владимира Путина». Такие критические оговорки, возможно, и стали причиной выхода Байдена из предвыборной гонки. Своей преемницей политик выбрал Камалу Харрис, которая уже во всеуслышанье назвала себя президентом Штатов, допустив оговорку, как это принято у американских демократов в последние годы.

Алёна Зиновьева
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