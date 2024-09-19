Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»

У 81-летнего Джо Байдена, который сейчас стоит во главе США, неоднократно замечали признаки деменции, альцгеймера и нарушения координации. Действующий президент Соединённых Штатов путает имена и часто отвечает невпопад на вопросы журналистов, что вызывает насмешки в Интернете и недоумение у народа: как такой человек может управлять страной.

По словам врача-невролога Дмитрия Афонина, человек с деменцией вполне способен быть президентом. Он объяснил это тем, что даже психически здоровые люди могут допускать ошибки, способные ухудшить жизнь граждан и вызвать внутри- и внешнеполитические конфликты. Всё зависит от того, насколько разумными будут решения главы государства и будет ли он подвергаться манипуляциям со стороны тех или иных людей.