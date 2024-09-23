Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:31

«Кто следующий?»: Байден забыл, что проводит пресс-конференцию с Моди

Байден забыл, что должен представить Моди на пресс-конференции

На пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди президент США Джо Байден вновь оконфузился. Он в абсолютной растерянности смотрел на публику и переспросил, кого должен представить. О неловкой ситуации рассказал телеканал Fox News.

Джо Байден забыл, что нужно делать. Видео © c-span

«Президент Байден пришёл в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошёл, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждёт вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — говорится в публикации.

На опубликованном видео президент сначала благодарит гостей, а потом спрашивает: «Кто следующий?». Вероятно, его помощник указал Моди и тот сам встал с кресла. Разные СМИ считают, что Байден просто забыл имя коллеги или же ждал вопросов от пришедших.

Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»
Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»

Напомним, Джозеф Байден не теряет возможности порадовать американцев новыми курьёзами на излёте своего президентского срока. Очередная неудача постигла старика на экономическом форуме в Вашингтоне: глава государства заявил, что якобы ни разу не встречался с главой ФРС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров