«Кто следующий?»: Байден забыл, что проводит пресс-конференцию с Моди

На пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди президент США Джо Байден вновь оконфузился. Он в абсолютной растерянности смотрел на публику и переспросил, кого должен представить. О неловкой ситуации рассказал телеканал Fox News.

Джо Байден забыл, что нужно делать. Видео © c-span

«Президент Байден пришёл в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошёл, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждёт вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — говорится в публикации.

На опубликованном видео президент сначала благодарит гостей, а потом спрашивает: «Кто следующий?». Вероятно, его помощник указал Моди и тот сам встал с кресла. Разные СМИ считают, что Байден просто забыл имя коллеги или же ждал вопросов от пришедших.