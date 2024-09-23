«Кто следующий?»: Байден забыл, что проводит пресс-конференцию с Моди
Байден забыл, что должен представить Моди на пресс-конференции
На пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди президент США Джо Байден вновь оконфузился. Он в абсолютной растерянности смотрел на публику и переспросил, кого должен представить. О неловкой ситуации рассказал телеканал Fox News.
Джо Байден забыл, что нужно делать. Видео © c-span
«Президент Байден пришёл в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошёл, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждёт вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — говорится в публикации.
На опубликованном видео президент сначала благодарит гостей, а потом спрашивает: «Кто следующий?». Вероятно, его помощник указал Моди и тот сам встал с кресла. Разные СМИ считают, что Байден просто забыл имя коллеги или же ждал вопросов от пришедших.
Напомним, Джозеф Байден не теряет возможности порадовать американцев новыми курьёзами на излёте своего президентского срока. Очередная неудача постигла старика на экономическом форуме в Вашингтоне: глава государства заявил, что якобы ни разу не встречался с главой ФРС.
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