Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите Группы двадцати (G20). В Бразилию министр прилетел из ОАЭ, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

На саммите G20 Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина, представляя интересы страны и участвуя в обсуждениях глобальных тем. Ожидается, что министр выступит 18 ноября на пленарных заседаниях саммита, уделяя внимание важным вопросам, таким как борьба с неравенством, голодом и бедностью, а также реформе глобальных институтов. Кроме того, на полях G20 у него планируется серия двусторонних переговоров и контактов.