Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите Группы двадцати (G20). В Бразилию министр прилетел из ОАЭ, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».
На саммите G20 Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина, представляя интересы страны и участвуя в обсуждениях глобальных тем. Ожидается, что министр выступит 18 ноября на пленарных заседаниях саммита, уделяя внимание важным вопросам, таким как борьба с неравенством, голодом и бедностью, а также реформе глобальных институтов. Кроме того, на полях G20 у него планируется серия двусторонних переговоров и контактов.
Напомним, Бразилия является председателем «Двадцатки» с декабря прошлого года. При этом государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года, однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы президент РФ смог беспрепятственно приехать на предстоящий саммит. Тем не менее Путин ранее заявил, что не поедет на встречу G20, чтобы не срывать мероприятие.
Life.ru