Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за недовольства одной страны
FT: Аргентина грозит заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии
Власти Аргентины угрожают заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 («Группы двадцати») в Бразилии из-за несогласия с разделами о налогообложении и экологии. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«[Аргентинское правительство] хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что Аргентина не согласна с пунктами документа о налогообложении «наиболее состоятельных граждан» и о равенстве полов. Газета отмечает, что западные дипломаты обеспокоены позицией президента южноамериканской страны Хавьера Милея по вопросу экологии вкупе с победой на выборах в США Дональда Трампа. По словам специалистов, и другие консервативные лидеры могут отказаться от обязательств по борьбе с экологическими проблемами.
Также FT пишет, что дипломаты стараются достичь согласия в финансировании проектов по борьбе с изменением климата и международным политическим проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и украинский кризис. По данным издания, стороны продвинулись в позитивную сторону при обсуждении указанных тем.
Напомним, что саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Председателем мероприятия выступит президент южноамериканской республики Лула да Силва. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД страны Сергей Лавров. А вот Владимира Зеленского туда не пригласили, из-за чего грустит канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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