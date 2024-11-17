Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за недовольства одной страны

Власти Аргентины угрожают заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 («Группы двадцати») в Бразилии из-за несогласия с разделами о налогообложении и экологии. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«[Аргентинское правительство] хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что Аргентина не согласна с пунктами документа о налогообложении «наиболее состоятельных граждан» и о равенстве полов. Газета отмечает, что западные дипломаты обеспокоены позицией президента южноамериканской страны Хавьера Милея по вопросу экологии вкупе с победой на выборах в США Дональда Трампа. По словам специалистов, и другие консервативные лидеры могут отказаться от обязательств по борьбе с экологическими проблемами.