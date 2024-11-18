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18 ноября, 14:30

Захарова показала дружеское рукопожатие Лаврова с президентом Бразилии на саммите G20

Лавров прибыл на открытие саммита G20 в Рио-де-Жайнеро

Глава МИД РФ Сергей Лавров с президентом Бразилии. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Глава МИД РФ Сергей Лавров с президентом Бразилии. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в телеграм-канале совместную фотографию министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва в Рио-де-Жанейро, где стартует саммит G20.

«Президент Бразилии приветствует Сергея Лаврова на саммите «Двадцатки» в Рио-де-Жанейро», — подписала снимок Захарова.

Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за недовольства одной страны
Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за недовольства одной страны

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите Группы двадцати (G20). Дипломат возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что министр выступит 18 ноября на пленарных заседаниях саммита.

Татьяна Миссуми
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