Захарова показала дружеское рукопожатие Лаврова с президентом Бразилии на саммите G20
Лавров прибыл на открытие саммита G20 в Рио-де-Жайнеро
Глава МИД РФ Сергей Лавров с президентом Бразилии. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в телеграм-канале совместную фотографию министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва в Рио-де-Жанейро, где стартует саммит G20.
«Президент Бразилии приветствует Сергея Лаврова на саммите «Двадцатки» в Рио-де-Жанейро», — подписала снимок Захарова.
Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите Группы двадцати (G20). Дипломат возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что министр выступит 18 ноября на пленарных заседаниях саммита.