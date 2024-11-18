Захарова показала дружеское рукопожатие Лаврова с президентом Бразилии на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в телеграм-канале совместную фотографию министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва в Рио-де-Жанейро, где стартует саммит G20.