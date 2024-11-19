Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите Группы двадцати (G20). Он заметил, что это нормально для людей, которые знакомы, поскольку глубокие противоречия между странами не отменяют нормы этикета.

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — поделился министр.