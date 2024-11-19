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19 ноября, 14:27

Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена

Лавров подтвердил, что президент Франции Макрон пожал ему руку на саммите G20

Коллективное фото участников саммита G20. Обложка © X / G20 Brasil

Коллективное фото участников саммита G20. Обложка © X / G20 Brasil

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите Группы двадцати (G20). Он заметил, что это нормально для людей, которые знакомы, поскольку глубокие противоречия между странами не отменяют нормы этикета.

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — поделился министр.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон отыскал главу МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку на саммите стран Группы двадцати, который проводится в бразильском Рио-де-Жанейро. А вот американский лидер Джозеф Байден, с которым Лавров тоже лично знаком, повёл себя странно на саммите «Большой двадцатки». Его на общем снимке участников встречи не оказалось. А, судя по видео, после съёмки совместного фото президент США прятался под пальмой.

Алена Пенчугина
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