Макрон разыскал Лаврова в кулуарах саммита G20 в Бразилии ради рукопожатия
Bloomberg: Макрон искал Лаврова на саммите G20 ради рукопожатия
Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Blondet Eliot/ABACA, Артем Геодакян/POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон отыскал главу МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку на саммите стран Группы двадцати, который проводится в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Bloomberg.
«Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — рассказали в агентстве.
Напомним, что Бразилия принимает у себя саммит стран «Большой двадцатки». Российскую делегацию представляет Сергей Лавров, которого в Рио-де-Жайнеро встретил бразильский президент Лула да Силва. На мероприятии подчеркнули важность инициатив по разрешению конфликта на Украине, а также сделали традиционное общее фото, на котором не успел появиться американский лидер Джо Байден.