Лидеры G20 отметили значимость инициатив по разрешению конфликта на Украине

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию по результатам встречи в Рио-де-Жанейро, состоявшейся 18-19 ноября 2024 года. Участники поприветствовали все конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — говорится в тексте.

Декларация также включает несколько ключевых приоритетов председательства Бразилии в G20, среди которых социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, переход к устойчивой энергетике, борьба с изменением климата и реформа глобальных институтов управления.

Успехи бразильского председательства, такие как создание Глобального альянса против голода и нищеты и Целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата, также нашли отражение в документе.