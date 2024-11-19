Лидеры G20 отметили значимость инициатив по разрешению конфликта на Украине
Саммит G20 в Бразилии. Обложка © g20.org / Ricardo Stuckert
Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию по результатам встречи в Рио-де-Жанейро, состоявшейся 18-19 ноября 2024 года. Участники поприветствовали все конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — говорится в тексте.
Декларация также включает несколько ключевых приоритетов председательства Бразилии в G20, среди которых социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, переход к устойчивой энергетике, борьба с изменением климата и реформа глобальных институтов управления.
Успехи бразильского председательства, такие как создание Глобального альянса против голода и нищеты и Целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата, также нашли отражение в документе.
Кроме того, участники саммита выступили за создание мира, свободного от ядерного оружия, приветствовали конструктивные инициативы по разрешению украинского кризиса и выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено внедрению прогрессивного налогообложения и вопросам глобального управления.
Напомним, Россию на саммите G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В Рио-де-Жанейро его встретил президент Бразилии Лула да Силва. Глава внешнеполитического ведомства уже успел навести шороху, оказавшись на общей фотографии участников мероприятия без президента США Джо Байдена.