Ким Чен Ын назвал Украину «ударным отрядом» Запада против России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что США и их союзники используют Украину как «ударный отряд» против России. Об этом он сказал на слёте офицеров Корейской народной армии, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны рассматривать войну (Запада — прим. Life.ru) с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — заявил глава КНДР.

Ким Чен Ын также обвинил Запад в эскалации глобальной напряжённости, назвав западных политиков «торговцами войной». По его словам, они продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, поддерживая конфликты. Это, как считает политик, втягивает в конфликты всё больше стран и усиливает нестабильность, «приближая мир к третьей мировой войне».