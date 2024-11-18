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18 ноября, 03:05

Ким Чен Ын назвал Украину «ударным отрядом» Запада против России

Ким Чен Ын: США и Запад превращают Украину в «ударный отряд» для атаки на Россию

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что США и их союзники используют Украину как «ударный отряд» против России. Об этом он сказал на слёте офицеров Корейской народной армии, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны рассматривать войну (Запада — прим. Life.ru) с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — заявил глава КНДР.

Ким Чен Ын также обвинил Запад в эскалации глобальной напряжённости, назвав западных политиков «торговцами войной». По его словам, они продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, поддерживая конфликты. Это, как считает политик, втягивает в конфликты всё больше стран и усиливает нестабильность, «приближая мир к третьей мировой войне».

Четвёртый слёт командиров и политруков батальонов Корейской народной армии прошёл в Пхеньяне 14–15 ноября. Предыдущее мероприятие такого рода состоялось 10 лет назад. В своей речи, озаглавленной «О сложившейся ситуации и задачах командиров и политруков батальонов вооружённых сил республики», лидер КНДР призвал офицеров обеспечивать полную готовность к возможным боевым действиям.

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Ранее западные СМИ заявили о подготовке Трампом плана по разрушению связей между РФ, КНР, Ираном и КНДР. По данным журналистов, некоторые американские дипломаты называют группу четырёх стран CRINK, а также «осью потрясений».

Анатолий Цейко
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