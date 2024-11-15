США взволновались из-за мифических северокорейских военных в Курской области
Салливан пригрозил России ответом от США бойцов из КНДР в Курской области
Белый дом готов предпринять скоординированные политические меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в конфликте в Курской области. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы планируем разработать согласованный пакет политических решений, включая дипломатические меры, материальную поддержку Украины и другие инициативы», — отметил он.
Салливан подчеркнул, что американские власти будут действовать совместно со своими союзниками и партнёрами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей.
Напомним, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».
Kandinsky 3.1 / Life.ru