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15 ноября, 08:20

США взволновались из-за мифических северокорейских военных в Курской области

Салливан пригрозил России ответом от США бойцов из КНДР в Курской области

Белый дом готов предпринять скоординированные политические меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в конфликте в Курской области. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Мы планируем разработать согласованный пакет политических решений, включая дипломатические меры, материальную поддержку Украины и другие инициативы», — отметил он.

Салливан подчеркнул, что американские власти будут действовать совместно со своими союзниками и партнёрами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей.

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Напомним, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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