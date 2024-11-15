США взволновались из-за мифических северокорейских военных в Курской области

Белый дом готов предпринять скоординированные политические меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в конфликте в Курской области. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы планируем разработать согласованный пакет политических решений, включая дипломатические меры, материальную поддержку Украины и другие инициативы», — отметил он.

Салливан подчеркнул, что американские власти будут действовать совместно со своими союзниками и партнёрами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей.