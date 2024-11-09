Путин ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.
Договор был подписан в столице Северной Кореи Пхеньяне 19 июня. В середине октября Путин внёс его на ратификацию в Госдуму. 24 октября нижняя палата парламента одобрила договор, а 6 ноября его ратифицировал Совет Федерации. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».
Также в договоре отмечается, что Москва и Пхеньян поддерживают и развивают отношения всеобщего стратегического партнёрства. При этом должны учитываться законодательства государств и их международные обязательства. Договор основан на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности друг друга, невмешательства во внутренние дела и равенства.
Напомним, в июне Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. В распоряжении отмечалось, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.
Как сообщал Life.ru, 18 июня Владимир Путин приехал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало беспокойство на Западе. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей. В Кремле отметили, что любая внешнеполитическая активность РФ воспринимается Западом в штыки, так как он пытается подавить нашу страну.
Life.ru