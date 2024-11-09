Путин ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.

Также в договоре отмечается, что Москва и Пхеньян поддерживают и развивают отношения всеобщего стратегического партнёрства. При этом должны учитываться законодательства государств и их международные обязательства. Договор основан на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности друг друга, невмешательства во внутренние дела и равенства.