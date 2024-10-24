В МИД РФ объяснили, зачем РФ заключила договор о всеобъемлющем партнёрстве с КНДР
Руденко: Договор с КНДР заключён из-за напряжённой геополитической ситуации
Россия заключила договор о всеобъемлющем партнёрстве с КНДР именно сейчас из-за геополитического напряжения и агрессии со стороны Запада. Особенности документа объяснил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, это попало на видео Life.ru.
Андрей Руденко про договор с КНДР. Видео © Life.ru
«Этот договор заключается именно сейчас, в первую очередь в связи с изменениями геополитической ситуации, ситуации в регионе, когда мы видим наращивание присутствия Вооружённых сил США в регионе Северо-Восточной Азии, когда мы видим строительство военных альянсов, замечаем, что в Японии, на Филиппинах размещаются ракетные системы, направленные, в принципе, против Китая, России», — говорит Руденко.
Он отмечает, что наличие всех этих факторов подталкивает российское правительство на принятие соответствующих мер. Замминистра рассказал, что этот документ повышает отношения с Пхеньяном до союзнического уровня. В него входит множество сфер вроде обороны, торговли, туризма и безопасности. Также договор обязывает подписантов оказывать военную помощь при агрессии против партнёра, заключил дипломат.
Напомним, лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве ещё в середине лета, этот документ 14 октября был отправлен на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента всё подтвердила 24 октября.
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