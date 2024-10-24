В МИД РФ объяснили, зачем РФ заключила договор о всеобъемлющем партнёрстве с КНДР

Россия заключила договор о всеобъемлющем партнёрстве с КНДР именно сейчас из-за геополитического напряжения и агрессии со стороны Запада. Особенности документа объяснил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, это попало на видео Life.ru.

Андрей Руденко про договор с КНДР. Видео © Life.ru

«Этот договор заключается именно сейчас, в первую очередь в связи с изменениями геополитической ситуации, ситуации в регионе, когда мы видим наращивание присутствия Вооружённых сил США в регионе Северо-Восточной Азии, когда мы видим строительство военных альянсов, замечаем, что в Японии, на Филиппинах размещаются ракетные системы, направленные, в принципе, против Китая, России», — говорит Руденко.