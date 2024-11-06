Совфед единогласно ратифицировал договор о партнёрстве России и КНДР

Совет Федерации единогласно одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой на пленарном заседании. Этот договор включает в себя, в частности, обязательство о немедленном оказании военной и другой помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Документ был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне и представлен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 15 октября. Согласно преамбуле договора, он отвечает основным интересам народов России и КНДР и способствует обеспечению мира, а также региональной и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с условиями соглашения, стороны обязуются постоянно поддерживать и развивать свои отношения стратегического партнерства, основываясь на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципов международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами.