Совфед единогласно ратифицировал договор о партнёрстве России и КНДР
Банеры с изображением Владимира Путина на улицах Северной Кореи. Фото © Life.ru
Совет Федерации единогласно одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой на пленарном заседании. Этот договор включает в себя, в частности, обязательство о немедленном оказании военной и другой помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.
Документ был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне и представлен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 15 октября. Согласно преамбуле договора, он отвечает основным интересам народов России и КНДР и способствует обеспечению мира, а также региональной и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с условиями соглашения, стороны обязуются постоянно поддерживать и развивать свои отношения стратегического партнерства, основываясь на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципов международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами.
Напомним, что ещё летом президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о заключении договора о стратегическом партнерстве с КНДР. В распоряжении было указано, что МИД вправе вносить изменения в проект договора, при условии, что они не будут носить принципиальный характер. Также в документе отмечалось, что целесообразно подписать договор на высшем уровне.